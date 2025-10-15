Збірна США отримала нового головного тренера
Ерік Споулстра
Головний тренер команди Національної баскетбольної асоціації (НБА) Маямі Гіт Ерік Споулстра очолив збірну США.
На цій посаді 54-річний спеціаліст змінив Стіва Керра, з яким до того працював у якості асистента. Під керівництвом Керра збірна США виграла золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі, а також посіла 4-те місце на ЧС-2023.
Споулстра з 2008 року є незмінним головним тренером Маямі. Майбутній сезон стане для нього вже 18-м на чолі команди, яку він приводив до двох чемпіонських титулів НБА. Фахівець поєднуватиме посади в Маямі та національній збірній.
