Збірна США отримала нового головного тренера

Головний тренер команди Національної баскетбольної асоціації (НБА) Маямі Гіт Ерік Споулстра очолив збірну США.

На цій посаді 54-річний спеціаліст змінив Стіва Керра, з яким до того працював у якості асистента. Під керівництвом Керра збірна США виграла золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі, а також посіла 4-те місце на ЧС-2023.

The head coach of the USA Basketball Men's National Team, Erik Spoelstra! 🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/qxhPN6zSOv — USA Basketball (@usabasketball) October 14, 2025

Споулстра з 2008 року є незмінним головним тренером Маямі. Майбутній сезон стане для нього вже 18-м на чолі команди, яку він приводив до двох чемпіонських титулів НБА. Фахівець поєднуватиме посади в Маямі та національній збірній.

