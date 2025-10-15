Українська правда
Збірна США отримала нового головного тренера

Олексій Мурзак — 15 жовтня 2025, 17:28
Збірна США отримала нового головного тренера
Головний тренер команди Національної баскетбольної асоціації (НБА) Маямі Гіт Ерік Споулстра очолив збірну США.

На цій посаді 54-річний спеціаліст змінив Стіва Керра, з яким до того працював у якості асистента. Під керівництвом Керра збірна США виграла золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі, а також посіла 4-те місце на ЧС-2023.

Споулстра з 2008 року є незмінним головним тренером Маямі. Майбутній сезон стане для нього вже 18-м на чолі команди, яку він приводив до двох чемпіонських титулів НБА. Фахівець поєднуватиме посади в Маямі та національній збірній.

Раніше стало відомо, що Даллас оголосив про продовження контракту з головним тренером Джейсоном Кіддом.

Збірна США з баскетболу

