Паризькі нотатки: чому в Болгарії вболівають проти Беленюка та до чого тут Новіков

Півфінальні сутички за участю Парвіза Насібова та Жана Беленюка вийшли цікавими, але принесли різний результат. А після Жана на килим вийшов ще один етнічний українець Семен Новиков, який зараз представляє Болгарію.

“Парвіз, давай, У-кра-ї-на” — так по-футбольному, емоційно коментував півфінальну сутичку між Парвізом Насібовим та Хасратом Джафаровим з Азербайджану мій колега, єдиний акредитований на Олімпіаді журналіст з Киргизстану Бакут Шукуралієв. Це було трохи дивно, враховуючи що у чвертьфіналі Парвіз переміг його земляка Амантура Ісмаїлова. "Я вболіваю за українців, — помітивши моє здивування, пояснює Бакут. — Але, звісно, не тоді, коли ваші хлопці зустрічаються з представниками Киргизстану.

Боротьба — це наш національний вид спорту. Всього до Парижу приїхали 16 киргизьких олімпійців. І ми вже маємо дві медалі в боротьбі — срібну та бронзову. Для нашої країни це великий успіх. У Парижі я працюю і як пресаташе НОК Киргизстану, і як репортер, тому що у нас взагалі немає квоти від МОК для журналістів. Доводиться поєднувати кореспондентську роботу і працівника пресслужби. І так, я тут єдиний журналіст з Киргизстану”.

Getty Images

Під час сутички Жана Беленюка з 22-річним представником Ірану Алірезом Мохмадіпіані ще один колега ліворуч відчутно вболіває проти українця. І дуже радіє поразці Жана. Запитую його, звідки він і чому в нього така антипатія до українця. Борис Ангелов з Болгарії, представляє видання 19 хвилин. Пояснює свою позицію: “На Олімпіаду в Токіо у складі збірної України повинен був їхати Новіков. Але через політичні моменти поїхав Беленюк. Так, він став в Японії олімпійським чемпіоном, але з Новіковим в Україні вчинили негарно. Тому я і вболіваю проти Жана”.

Тим часом на килим виходить Семен, який перемагає угорця Давіда Лошонці й гарантує собі як мінімум срібну медаль. Ангелов паралельно розповідає, як в Болгарії ставляться до уродженця Харкова.

Getty Images

“У нас в олімпійській збірній достатньо натуралізованих спортсменів, — ділиться інформацією Борис. — У боксі — кубинці. У тхеквондо — іранка. Серед борців є хлопці з Молдови та РФ. Держави виплачує гарні призові за золоту нагороду — 127 тисяч євро. Також олімпійський чемпіон матиме довічну пенсію у розмірі 1500 євро на місяць. У Токіо-2020 у нас було 3 золоті медалі, а всього 7.

До Парижа наша збірна поїхала у складі 46 олімпійців. Серед них і Новіков. Він — це найкраща реклама України в Болгарії. Хлопець старається розмовляти болгарською — і у нього непогано виходить. Про Семена ніхто у нас не скаже поганого слова. Гідно себе веде, на відміну від декількох росіян. Будемо вболівати за Новікова у фіналі”.

Максим Розенко з Парижа

Відповідальний редактор — Денис Шаховець