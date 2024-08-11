Дюрант — перший в історії. Чому його досягнення не зможуть повторити в Лос-Анджелесі-2028

Напередодні 35-річний баскетболіст Кевін Дюрант став першим чотириразовим олімпійським чемпіоном у командних ігрових видах спорту серед чоловіків.

Представник Фінікс тріумфував на чотирьох Олімпіадах поспіль — у Лондоні-2012, Ріо-2016, Токіо-2020, а тепер і в Парижі-2024. У фіналі цьогорічних Олімпійських ігор американці здолали господарів турніру — французів.

Перед стартом ОІ ми розповідали про всіх триразових тріумфаторів турніру, яких на той момент було 22. І лише двоє (один з них — Дюрант) могли вже в Парижі стати чотириразовими. Другим був 40-річний французький гандболіст Нікола Карабатич. Проте на домашньому для себе турнірі французи не змогли вийти у фінал, поступившись Німеччині у чвертьфіналі.

І сьогодні наш сайт хоче розповісти, чому це унікальне досягнення ніхто не зможе підкорити на наступному турнірі, в Лос-Анджелесі-2028.

Олімпіада-2024 — без триразових переможців

Насправді Олімпійські ігри в Парижі завершуються, в певному сенсі, неочікувано. В жодному командному ігровому виді спорту так і не з'явилося нового триразового чемпіона. Окрім... легенди баскетболу Леброна Джеймса.

Але він напередодні заявив, що не планує брати участь на Олімпіаді в Лос-Анджелесі.

"Ні, я не бачу себе в Лос-Анджелесі. Я також не бачив себе в Парижі. Через чотири роки, ні, я не бачу себе" — сказав Леброн.

А другим теоретичним претендентом на четверте золото є вищезгаданий гандболіст Карабатич. Але йому вже 40. І він також планує йти на пенсію. І на цьому все. Решта триразових чемпіонів вже завершили свою професійну кар'єру. А нових так і не з'явилося.

Висновки

Тому навіть теоретично досягнення Кевіна Дюранта ніхто не зможе повторити на Олімпіаді-2028. А якщо баскетбольна збірна США не здобуде перемогу в Лос-Анджелесі, то його рекорд залишиться недоторканим ще щонайменше на 2 розіграші.

Адже за всю історію турніру ніхто так і не став чотириразовим олімпійським чемпіоном, пропустивши хоча б 1(!) розіграш.