Українка Пермикіна не змогла пробитися у фінал сучасного п'ятиборства

Українка Валерія Пермикіна не пройшла до фіналу Олімпійських ігор-2024 у сучасному п'ятиборстві.

Українка фінішувала на 10-му місці у своїй півфінальній групі. 30-річна спортсменка набрала 1377 очок та від прохідного 9-го місця її відділили 6 очок.

Сучасне п'ятиборство складається з чотирьох дисциплін: фехтування на шпазі, плавання вільним стилем, кінного конкуру та лазер-рану, що поєднує елементи бігу та стрільби.

Напередодні не змогли вийти у фінал з п'ятиборства українці Владислав Чекан та Олександр Товкай. Останньому пройти кваліфікацію завадив кінь, який відмовився перестрибувати перешкоду.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.