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Лайлз вирішив достроково закінчити свої виступи на ОІ-2024. Причина — COVID-19

Руслан Травкін — 9 серпня, 12:37
Лайлз вирішив достроково закінчити свої виступи на ОІ-2024. Причина — COVID-19

Американський легкоатлет Ноа Лайлз вирішив не продовжувати свої виступи на Олімпійських іграх-2024.

Про це спортсмен повідомив у власному акаунті в Instagram.

"По-перше, хочу подякувати богові за те, що він допоміг мені пройти через ці Олімпійські ігри.

По-друге, хочу привітати Леціле Тебого, Кеннета Беднарека і всіх інших з чудовим фінальним забігом на 200 метрів.

Нарешті, хочу подякувати всім за повідомлення з підтримкою. Думаю, це буде кінцем моєї Олімпіади-2024. Це не та Олімпіада, про яку я мріяв, але вона залишила в моєму серці стільки радості.

Сподіваюся, шоу всім сподобалося. Вболівали ви за мене чи проти мене, ви повинні визнати, що дивилися, чи не так? Побачимося наступного разу", — написав Лайлз.

Нагадаємо, на іграх у Парижі легкоатлет виграв золото у бігу на 100 м, а також бронзову медаль на 200-метрівці. Після вчорашнього забігу він зізнався, що захворів на COVID-19.

Таким чином, сьогодні, 9 серпня, він не допоможе збірній США у естафетному бігу 4х100 метрів.

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