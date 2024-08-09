Лайлз вирішив достроково закінчити свої виступи на ОІ-2024. Причина — COVID-19
Американський легкоатлет Ноа Лайлз вирішив не продовжувати свої виступи на Олімпійських іграх-2024.
Про це спортсмен повідомив у власному акаунті в Instagram.
"По-перше, хочу подякувати богові за те, що він допоміг мені пройти через ці Олімпійські ігри.
По-друге, хочу привітати Леціле Тебого, Кеннета Беднарека і всіх інших з чудовим фінальним забігом на 200 метрів.
Нарешті, хочу подякувати всім за повідомлення з підтримкою. Думаю, це буде кінцем моєї Олімпіади-2024. Це не та Олімпіада, про яку я мріяв, але вона залишила в моєму серці стільки радості.
Сподіваюся, шоу всім сподобалося. Вболівали ви за мене чи проти мене, ви повинні визнати, що дивилися, чи не так? Побачимося наступного разу", — написав Лайлз.
Нагадаємо, на іграх у Парижі легкоатлет виграв золото у бігу на 100 м, а також бронзову медаль на 200-метрівці. Після вчорашнього забігу він зізнався, що захворів на COVID-19.
Таким чином, сьогодні, 9 серпня, він не допоможе збірній США у естафетному бігу 4х100 метрів.