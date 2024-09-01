На Паралімпіаді перенесли змагання з триатлону через якість води у Сені

Через забруднення водойми оргкомітет Паралімпіади в Парижі переніс змагання з триатлону на 2 вересня.

Про це повідомляє сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

"Останні тести показують зниження якості води в річці після дощів за останні два дні. В результаті якість води в місці проведення змагань у неділю, 1 вересня, непридатна для плавання і перевищує граничне значення, встановлене World Triathlon", — йдеться у заяві.

Зазначимо, що Україну представлятиме Аліса Колпачки.

Нагадаємо, що ідентична ситуація сталась на Олімпіаді. Тоді чоловічі змагання з триатлону також були перенесені через забрудненість водойми.