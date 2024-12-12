Три дисципліни Олімпіади-2026 можуть пройти не в Мілані, а в США

Американське місто Лейк-Плесід може прийняти змагання з бобслею, санного спорту та скелетону на Олімпійських іграх 2026 року, якщо траса, яка зараз реконструюється в Італії, не буде завершена вчасно до старту ігор.

Про це пише Sportsnet.ca.

Управління регіонального розвитку Олімпійських ігор, яке керує атракціоном у Лейк-Плесіді, заявило, що братиме участь у "цілеспрямованому діалозі" з італійськими організаторами, щоб "детально розробити план Б" для цих змагань.

"Штат Нью-Йорк має честь бути обраним, і ми тісно співпрацюватимемо з Fondazione Milano Cortina, щоб детально обговорити розробку плану Б", – сказала губернатор Нью-Йорка Кеті Гокул.

Раніше Лейк-Плесід двічі приймав зимову Олімпіаду (1932 та 1980). Це не безпрецедентна ситуація, коли олімпійські змагання не відбуваються поблизу олімпійського міста. Наприклад, серфінг на Олімпійських іграх у Парижі цього літа відбувся на Таїті, а змагання з кінного спорту на Олімпіаді у Мельбурні 1956 року відбулися у Швеції.

Рішення Італії відновити столітню трасу в Кортіні (відстань до Мілану понад 400 км) вартістю майже 90 мільйонів доларів зустріло шалений спротив Міжнародного олімпійського комітету. Була низка інших пропозицій, як-от проведення ковзних змагань на трасах у сусідній Австрії чи Швейцарії.

Італійці наполягають, що траса буде готова. Є плани щодо продовження робіт протягом цієї зими з тимчасовим покриттям на об’єкті, щоб захистити як трасу, так і працівників від стихії. Холодильну систему буде перетворено на опалювальний механізм для подальшого покращення умов для тих, хто працює на об’єкті взимку.

Наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 до 22 лютого 2026 року в італійському Мілані.