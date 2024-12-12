Чемпіонка світу з фігурного катання змінила громадянство США на канадське

Чемпіонка світу з фігурного катання в парах Діанна Стеллато-Дудек стала громадянкою Канади.

Про це вона повідомила у себе в Instagram.

Це дозволить їй змагатися з партнером Максимом Дешамом на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані.

41-річний Стеллато-Дудек, яка народилася в Чикаго, склала присягу громадянина в місті Монреаль.

"Прийняти присягу громадянина Канади - це велика честь, і я сповнена вдячності всім, хто вірив у мене і допоміг мені сюди потрапити", — цитує її слова AP

Стеллато-Дудек розпочала свою кар’єру як успішна індивідуальна фігуристка, яка представляла США, посівши друге місце на чемпіонаті світу серед юніорів і вигравши фінал Гран-прі серед юніорів. Але після серії травм стегна вона вирішила завершити кар'єру в 2001 році. У 2016 році вона відновила кар’єру.

Спочатку вона виступала з Натаном Бартоломеєм. Пара двічі фінішувала третьою на чемпіонаті США.

З 2019 року вона почала виступати з канадцем Максом Дешамом. Минулого року вони виграли титул чемпіона світу в Монреалі, а також виграли Гран-прі Фінляндії. Очікується, що вони будуть брати участь у чемпіонаті світу 2025 року, який пройде в березі наступного року в місті Бостон, США.