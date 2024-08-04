Це пропущений рік: Бех-Романчук емоційно відреагувала на результат Олімпіаді-2024
Українка Марина Бех-Романчук розчарована результатом у фіналі Олімпійських ігор-2024 з потрійного стрибка, де вона посіла 11-те місце (13.98 м).
Цитує спортсменку Суспільне Спорт.
"Налаштовувалася на те, аби зробити третю спробу. Не загадувала, що було за спиною, бо є тут і зараз, минуле — неважливе. Було чимало чудового, окрім поразок.
На жаль, ту підготовку, яку я пройшла, взагалі важко назвати підготовкою. Вона відіграла негативну якусь свою сторону, особливо останні три тижні, що були надскладними для мене", — сказала Марина.
29-річній спортсменці не зарахували дві перші спроби через мінімальний заступ (0,2 см).
"Не знаю, не бачила, який там заступ. Все, що можу сказати, — зробила усе можливе цього року. На мою думку, це пропущений рік", — підсумувала Бех-Романчук.
Нагадаємо, золоту нагороду у потрійному стрибку виграла представниця Домініки Теа Лафон, яка показала результат 15,02 м. Срібло здобула представниця Ямайки Шаніка Томас 14.87 м, бронза в американки Жасмін Мур — 14,67 м.