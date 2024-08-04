Це пропущений рік: Бех-Романчук емоційно відреагувала на результат Олімпіаді-2024

Українка Марина Бех-Романчук розчарована результатом у фіналі Олімпійських ігор-2024 з потрійного стрибка, де вона посіла 11-те місце (13.98 м).

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

"Налаштовувалася на те, аби зробити третю спробу. Не загадувала, що було за спиною, бо є тут і зараз, минуле — неважливе. Було чимало чудового, окрім поразок.

На жаль, ту підготовку, яку я пройшла, взагалі важко назвати підготовкою. Вона відіграла негативну якусь свою сторону, особливо останні три тижні, що були надскладними для мене", — сказала Марина.