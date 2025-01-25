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Чотириразовий срібний призер зимової Олімпіади став фітнес-тренером скромного хорватського клубу

Руслан Травкін — 25 січня 2025, 11:35
Чотириразовий срібний призер зимової Олімпіади став фітнес-тренером скромного хорватського клубу
Івіца Костелич
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Легендарний хорватський гірськолижник Івіца Костелич став фітнес-тренером хорватського клубу НК Максімир.

Про це повідомила пресслужба команди.

45-річний Костелич завершив кар'єру ще на початку 2018 року.

Він встиг взяти участь на чотирьох Олімпійських іграх (2002, 2006, 2010 та 2014). У Турині він виграв срібло у суперкомбінації. Нагороду такого ж гатунку він виграв і у Ванкувері та Сочі. На ОІ в Канаді також посів друге місце в слаломі.

Футбольний клуб Максімір був заснований ще 1924 року, але особливих успіхів не досягав. Наразі команда грає у третьому за силою дивізіоні Європи.

Нагадаємо, відома польська спринтерка, яка виграла 8 медалей на Паралімпійських іграх, оголосила про завершення кар'єри.

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