Президента Азербайджану Алієва переобрали головою НОК країни. Він очолює організацію з 1997 року

Чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв переобраний на посаду голови Національного олімпійського комітету країни.

Про це вказано на сайті НОК Азербайджану.

Як повідомляє Azerisport, Алієв зберіг посаду, яку займає з 1997 року. Він переобраний на 4-річний термін.

Посаду генерального секретаря НОК продовжив займати Азер Алієв, онук колишнього президента Азербайджану Гейдара Алієва та племінник Ільхама Алієва.

Новий склад Виконавчого комітету: Ільхам Алієв, Азер Алієв, Чингіз Гусейнзаде, Фарід Мансуров, Земфіра Мефтахетдінова, Намік Абдуллаєв, Назим Гусейнов, Ельнур Мамедлі, Фаїк Гараєв та Алла Гасанова.

Ільхам Алієв – син Гейдара Алієва (президент Азербайджану 1993-2003). 63-річний Алієв є президентом із 2003 року. Він п'ять разів перемагав на президентських виборах (2003, 2008, 2013, 2018, 2024).

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда не дав прямої відповіді, чи планує після закінчення президентського терміну балотуватися у члени Міжнародного олімпійського комітету.