Дуда не захотів коментувати свій можливий перехід на роботу в Міжнародний олімпійський комітет
Анджей Дуда
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Президент Польщі Анджей Дуда не дав прямої відповіді, чи планує після закінчення президентського терміну балотуватися у члени Міжнародного олімпійського комітету.
Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Роберту Мазуреку.
"Побачимо, час покаже. Як сказав пан Зенек Мартинюк у своїй знаменитій заяві: "Час покаже", – сказав Дуда, пародіюючи голос відомого співака.
Зенек Мартинюк – це популярний польський співак у жанрі диско-поло.
Термін повноважень Анджея Дуди на посаді президента закінчується в серпні 2025 року.
Нагадаємо, у середині грудня керівна рада PKOI (Polski Komitet Olimpijski) прийняла резолюцію, в якій рекомендує висунути президента Анджея Дуду в члени Міжнародного олімпійського комітету.