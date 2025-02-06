Дуда не захотів коментувати свій можливий перехід на роботу в Міжнародний олімпійський комітет

Президент Польщі Анджей Дуда не дав прямої відповіді, чи планує після закінчення президентського терміну балотуватися у члени Міжнародного олімпійського комітету.

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Роберту Мазуреку.

"Побачимо, час покаже. Як сказав пан Зенек Мартинюк у своїй знаменитій заяві: "Час покаже", – сказав Дуда, пародіюючи голос відомого співака.

Зенек Мартинюк – це популярний польський співак у жанрі диско-поло.

Термін повноважень Анджея Дуди на посаді президента закінчується в серпні 2025 року.

Нагадаємо, у середині грудня керівна рада PKOI (Polski Komitet Olimpijski) прийняла резолюцію, в якій рекомендує висунути президента Анджея Дуду в члени Міжнародного олімпійського комітету.