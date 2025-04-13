Відомий промоутер сподівається, що Ф'юрі повернеться у ринг

Відомий британський промоутер Едді Гірн висловив сподівання, що колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі одного разу змінить своє рішення щодо завершення кар'єри та повернеться в ринг.

Функціонер поспілкувався із каналом Boxing News.

"Справа ж не в тому, що Ф'юрі пішов на спад. Я розумію, якщо боєць минув свій пік і пішов на пенсію. Але це ж не випадок Тайсона. Саме це і дає мені надію на те, що, можливо, колись він візьме телефон, зателефонує Ей Джею, Френку Воррену чи Спенсеру Брауну і скаже: "Зробімо це. Подаруймо світу найбільший бій".

Поки що ми можемо лише сподіватися. Але яке б рішення він не ухвалив, ми бажаємо йому всього найкращого", – розповів Гірн.

Нагадаємо, після другої поразки від Олександра Усика колишній чемпіон світу заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше Спенсер Браун оцінив шанси на повернення британця в бокс.