Її голі фото чи тренер: порнозірка та модель OnlyFans поставила жорсткий ультиматум чилійському клубу

Відома чилійська модель та фанатка клубу О'Хіггінс Даніелла Чавес влаштувала гучний скандал навколо команди після серії невдалих результатів.

Зірка соцмереж різко розкритикувала головного тренера Лукаса Бовальйо та навіть висунула ультиматум: вона заявила, що припинить публікувати відвертий контент, поки наставника не звільнять.

За словами Чавес, невдала гра команди настільки її розчарувала, що це навіть вплинуло на особисте життя:

"Він забрав у мене навіть бажання до сексу. Я просто хочу, щоб він пішов і забрав із собою деяких гравців".

🚨💣 “I won’t get NAKED anymore until the team wins a game.” 😳🇨🇱



O’Higgins fan and Chilean adult content creator Daniella Chávez has dropped a bombshell after the team’s latest defeat.



Directly targeting coach Lucas Bovaglio, she said:



“He’s taken away even my desire to make… pic.twitter.com/2S7ZZ4F9UT — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 24, 2026

Наразі О'Хіггінс посідає лише дев'яте місце в чемпіонаті Чилі після семи турів, а також вилетів із кваліфікації Кубка Лібертадорес, що й стало причиною хвилі критики.

Цікаво, що вплив Чавес у мережі дійсно значний, адже на її сторінки підписані мільйони фанатів, тож її заява миттєво розлетілася соцмережами.

