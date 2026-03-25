Її голі фото чи тренер: порнозірка та модель OnlyFans поставила жорсткий ультиматум чилійському клубу

Богдан Войченко — 25 березня 2026, 01:00
Її голі фото чи тренер: порнозірка та модель OnlyFans поставила жорсткий ультиматум чилійському клубу

Відома чилійська модель та фанатка клубу О'Хіггінс Даніелла Чавес влаштувала гучний скандал навколо команди після серії невдалих результатів.

Зірка соцмереж різко розкритикувала головного тренера Лукаса Бовальйо та навіть висунула ультиматум: вона заявила, що припинить публікувати відвертий контент, поки наставника не звільнять.

За словами Чавес, невдала гра команди настільки її розчарувала, що це навіть вплинуло на особисте життя:

"Він забрав у мене навіть бажання до сексу. Я просто хочу, щоб він пішов і забрав із собою деяких гравців".

Наразі О'Хіггінс посідає лише дев'яте місце в чемпіонаті Чилі після семи турів, а також вилетів із кваліфікації Кубка Лібертадорес, що й стало причиною хвилі критики.

Цікаво, що вплив Чавес у мережі дійсно значний, адже на її сторінки підписані мільйони фанатів, тож її заява миттєво розлетілася соцмережами.

Раніше повідомлялося, що в Італії дискваліфікований тренер перевдягався у священника, щоб керувати командою з трибун.

