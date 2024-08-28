Де дивитися в Україні Паралімпійські ігри 2024

З 28 серпня до 8 вересня у столиці Франції — Парижі — відбудуться XVII літні Паралімпійські ігри 2024 року.

У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн світу. Учасники розіграють 549 комплектів нагород у 23 видах спорту. Турнір проходитиме на 20 спортивних об'єктах Парижа та околиць французької столиці. Для порівняння, в Олімпійських іграх брали участь 10500 атлетів, які конкурували у 32 видах спорту.

Україна будуть представляти 140 атлетів. Вони виступатимуть у 17 видах спорту. Понад 23 % членів збірної — дебютанти Паралімпійських ігор

Де дивитися онлайн Олімпійські ігри безплатно

Ексклюзивним бродкастером (транслятором) є Суспільне Спорт:

Телебачення: Суспільне Спорт та місцеві телеканали Суспільного які доступні в мережах кабельних операторів, медісервісі Megogo, застосунку "Дія" та в цифровому ефірі T2;

Вебсайт: Суспільне Спорт;

Радіо: Радіо Промінь.

Читайте також : Фото Усе, що потрібно знати про Паралімпійські ігри 2024

Загалом протягом усіх Ігор Суспільний мовник покаже щонайменше 100 годин прямого ефіру з Парижа.