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Де дивитися в Україні Паралімпійські ігри 2024

Руслан Травкін — 28 серпня, 21:30
Де дивитися в Україні Паралімпійські ігри 2024
Getty images

З 28 серпня до 8 вересня у столиці Франції — Парижі — відбудуться XVII літні Паралімпійські ігри 2024 року.

У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн світу. Учасники розіграють 549 комплектів нагород у 23 видах спорту. Турнір проходитиме на 20 спортивних об'єктах Парижа та околиць французької столиці. Для порівняння, в Олімпійських іграх брали участь 10500 атлетів, які конкурували у 32 видах спорту.

Україна будуть представляти 140 атлетів. Вони виступатимуть у 17 видах спорту. Понад 23 % членів збірної — дебютанти Паралімпійських ігор

Де дивитися онлайн Олімпійські ігри безплатно

Ексклюзивним бродкастером (транслятором) є Суспільне Спорт:

  • Телебачення: Суспільне Спорт та місцеві телеканали Суспільного які доступні в мережах кабельних операторів, медісервісі Megogo, застосунку "Дія" та в цифровому ефірі T2;
  • Вебсайт: Суспільне Спорт;
  • Радіо: Радіо Промінь.
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Загалом протягом усіх Ігор Суспільний мовник покаже щонайменше 100 годин прямого ефіру з Парижа.

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