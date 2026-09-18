Річку з крокодилами було обрано місцем проведення змагань з веслування на OI-2032

Австралійську річку Фіцрой, де було зафіксовано популяції крокодилів, обрали місцем проведення змагань з веслування на Олімпійських іграх 2032 року.

Про це повідомляє The Athletic.

Міська влада Рокгемптона, міста, через яке ця річка протікає, раніше інформувала населення, що на Фіцрої неодноразово фіксувалося життя крокодилів. Останній раз у водах Фіцроя було помічено хижу рептилію у серпні цього року.

Утім, на сайті Олімпіади було опубліковано повідомлення, у якому стверджується, що ця річка відповідає всім технічним умовам.

Президент Міжнародної федерації веслування Жан-Крістоф Роллан також запевнив, що Фіцрой забезпечить спортсменам рівні умови протягом змагань.

"На основі проведеного ґрунтовного аналізу ми тепер знаємо, що річка Фіцрой здатна забезпечити справедливі умови змагань під час проведення Ігор, що відповідає вимогам олімпійського та паралімпійського веслування", – заявив він.

Водночас колишній веслувальник та триразовий олімпійський переможець з Австралії Дрю Джинн наголосив у етері на шоу "Sunrise", що організатори не ставили собі за мету справедливість, коли обирали Фіцрой місцем проведення змагань. Також він попросив оприлюднити звіт стосовно цього рішення.

Зауважимо, що літня Олімпіада 2032 року проходитиме в австралійському Брісбені з 23 липня по 8 серпня.