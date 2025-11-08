Купив ферму за 12 млн крон: дворазовий олімпійський чемпіон визначився, ким хоче бути після завершення кар'єри

Олімпійський чемпіон у забігах на 1500 та 5000 м, норвежець Якоб Інгебрігтсен, придбав ферму у своєму рідному місті Санннес за 12 млн крон (приблизно 1,2 млн євро) та хоче стати фермером після завершення кар'єри.

Про це пише NRK.no.

"Це збіг обставин. Була можливість створити гарну ферму, недалеко від того місця, де я живу і виріс. Такі можливості трапляються не завжди. Я завжди мріяв жити на маленькій фермі, і не завжди легко переконати дружину приєднатися до мене в цьому. Їй дуже подобається міське життя", – сказав 25-річний легкоатлет.

Журналісти запитали в нього, чи мріє він бути фермером. Він підтвердив, що бачить у цьому свій фах після завершення кар'єри.

"Приємна річ у фермерстві полягає в тому, що можливості безмежні. Тільки ваша уява встановлює межі того, що ви можете зробити. Я не збираюся бути спортсменом все своє життя. Тож йдеться про забезпечення можливостей на майбутнє. Тож це добре", – зізнався Якоб.

Ферма була виставлена ​​на Finn.no за 10,3 мільйона крон. Але, за даними Sandnesposten, ціна продажу становила 12 мільйонів крон. Покупцями зареєєстровані спортсмен та Елізабет Ассерсон Інгебрігтсен, його дружина.

На території є житловий будинок, гараж та господарська будівля. Земля наразі здана в оренду для вирощування трави, зерна та картоплі.

Нагадаємо, Якоб торік завоював золото Олімпійських ігор 2024 з бігу на 5000 метрів, а на минулій Олімпіаді став чемпіоном у бігу на 1500 метрів. У Парижі в цій дисципліні він став лише четвертим. Позаминулого сезону Інгебрігтсен також встановив світовий рекорд на етапі Діамантової ліги.