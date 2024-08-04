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Визначились чвертьфінальні пари баскетбольного турніру Олімпіади-2024

Олександр Булава — 4 серпня, 15:55
Визначились чвертьфінальні пари баскетбольного турніру Олімпіади-2024

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі за підсумками групового етапу визначились усі учасники плейоф чоловічого баскетбольного турніру.

США, Німеччина та Канада вийшли у чвертьфінал, як переможці своїх груп. Франція, Сербія та Австралія пройшли у плейоф з другого місця, а Бразилія і Греція, як команди що стали найкращими у рейтингу команд, які посіли треті місця.

Чвертьфінальні пари олімпійського турніру з баскетболу

  • 6 серпня, 12:00. Німеччина — Греція
  • 6 серпня, 15:30. Сербія — Австралія
  • 6 серпня, 19:00. Франція — Канада
  • 6 серпня, 22:30. Бразилія — США

У 1/2 фіналу можуть зійтися Німеччина та Франція, а також США та Сербія, які вже грали між собою на груповому етапі.

Варто зазначити, що чотири останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала американська збірна.

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