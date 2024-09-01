Колінько прокоментував історичну для України медаль у боччі на Паралімпійських іграх 2024

На Паралімпійських іграх 2024 Артем Колінько, який виступає у класі ВC4 у боччі, здобув перемогу над хорватом Давором Комаром у бронзовому фіналі — 4:3.

Своїми емоціями після здобуття нагороди параспортсмен поділився у коментарі для Суспільне Спорт.

"Бронзовий призер — мені аж не віриться. Я довго йшов до цього. Моє захоплення цим спортом почалося з того, що я був у Саках на реабілітації. Побачив, як хтось грає якимись м'ячами. Я спробував, і воно якось мені запало. Потім я дізнався, що це паралімпійський вид спорту, і в мене з'явилася мрія — потрапити на Паралімпійські ігри. Навіть не мріяв про те, щоб здобути медаль. Звичайно, коли потрапляєш на Паралімпійські ігри, то з'являється інша мрія — здобути медаль, і вона здійснилася. Тепер у мене нова мрія — взяти золото на Паралімпіаді. Є до чого прагнути. Але я дуже щасливий зараз. Якщо мене дивляться люди з важкими захворювання — можливо, я їх надихаю, тому рекомендую бодай спробувати зіграти в боччу. Це дуже соціалізує", — сказав Колінько.

Паризька Паралімпіада — перша, в якій Україна представлена у боччі. Цей вид спорту на Іграх проходить з 1984 року.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом із 140 атлетів, які виступають у 17 видах спорту. Зараз наша збірна посідає 11 місце в медальному заліку, маючи 27 нагород: 3 золота, 10 срібних і 14 бронзових.