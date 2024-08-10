Пара з Бразилії виграла золото Парижа-2024 з пляжного волейболу

Бразильські спортсменки Ана Патрісія Сілва Рамос та Едуарда Сантос Лісбоа здобули золоті медалі у пляжному волейболі на Олімпійських іграх-2024.

У фіналі їхніми суперницями були представниці Канади Мелісса Гуман-Паредес та Бренді Вілкерсон. У трьох сетах тріумф святкували бразилійки (26:24, 12:21, 15:10).

Швейцарські волейболістки Таня Гюерлі та Ніна Бруннер у грі за бронзу переграли Маріафе Артачо дель Солар та Таліку Кленсі з Австралії — 2:0 (21:17, 21:15).

1. 🥇Ана Патрісія Рамос/Едуарда Сантос Лізбоа (Бразилія);

2. 🥈 Мелісса Гуман-Паредес/Бреді Вілкерсон (Канада);

3. 🥉 Ніна Бруннер/Таня Гюерлі (Швейцарія).

Жіноча збірна Нідерландів зуміла виграти золоті медалі у хокеї на траві, обігравши у фіналі Китай.

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