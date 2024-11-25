Шестиразова олімпійська чемпіонка з плавання завершила кар'єру

Найтитулованіша австралійська спортсменка Емма Маккеон, яка здобула 6 золотих медалей на Олімпіадах, оголосила про завершення кар'єри.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Їдучи в Париж, я знала, що це моя остання Олімпіада, і місяці, що минули з тих пір, дали мені час подумати про свою подорож і подумати про те, яким я хочу бачити моє майбутнє у плаванні.

Я пишаюся собою за те, що віддала своїй плавальній кар'єрі абсолютно все, як фізично, так і морально.

Плавання дало мені так багато. Від мрії, яка з'явилася в 5 років, аж до моїх третіх Олімпійських ігор – у мене стільки уроків, досвіду, дружби та спогадів, за що я так вдячна. Дякую кожній людині, яка була поруч", – написала 30-річна Маккеон.