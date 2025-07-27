Домінація від Кларесси: легендарна Шилдс 10 раундів забивала суперницю

У ніч на 27 липня головна зірка жіночого боксу Кларесса Шилдс (17-0, 3 КО) зійшлася з новозеландкою Лені Деніелс (11-3-2, 1 КО).

Бій проходив у Детройті. Зустріч завершилася перемогою Кларесси одноголосним рішенням суддів.

Абсолютна чемпіонка суперважкої ваги (76,2+ кг) домінувала весь час. Суперниця з самого початку перебувала в захисті, постійно "вмикаючи велосипед".

Lani Daniels keeping Claressa at bay in round 1 😅#ShieldsDaniels | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/41QyWl1moS — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 27, 2025

Шилдс зрізала кути, стараючись затиснути Деніелс. Та виходила з небезпеки, але й пропускала.

Claressa TURNING up the heat in round 5 🌡️#ShieldsDaniels | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/TFnh75blbc — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 27, 2025

Ще в екваторі бою стало зрозуміло, хто тут переможець. Під кінець Кларесса почала працювати другим номером, що і дозволило двом суддям віддати представниці Нової Зеландії хоча б один раунд.

Бокс

Кларесса Шилдс (США) – Лені Деніелс (Нова Зеландія) UD10 (100:90, 99:91, 99:91)

Claressa Shields vs Lani Daniels full punch stats report from CompuBox.



Daniels didn't land a punch in 3 out of the 10 rounds 😳 pic.twitter.com/bvJ8oC7ZxX — Ring Magazine (@ringmagazine) July 27, 2025

Нагадаємо, пуерторіканець Ксандер Заяс захистив титул WBO у легкій вазі (61,2 кг).