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Домінація від Кларесси: легендарна Шилдс 10 раундів забивала суперницю

Руслан Травкін — 27 липня 2025, 07:48
Домінація від Кларесси: легендарна Шилдс 10 раундів забивала суперницю
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У ніч на 27 липня головна зірка жіночого боксу Кларесса Шилдс (17-0, 3 КО) зійшлася з новозеландкою Лені Деніелс (11-3-2, 1 КО).

Бій проходив у Детройті. Зустріч завершилася перемогою Кларесси одноголосним рішенням суддів.

Абсолютна чемпіонка суперважкої ваги (76,2+ кг) домінувала весь час. Суперниця з самого початку перебувала в захисті, постійно "вмикаючи велосипед".

Шилдс зрізала кути, стараючись затиснути Деніелс. Та виходила з небезпеки, але й пропускала.

Ще в екваторі бою стало зрозуміло, хто тут переможець. Під кінець Кларесса почала працювати другим номером, що і дозволило двом суддям віддати представниці Нової Зеландії хоча б один раунд.

Бокс

Кларесса Шилдс (США) – Лені Деніелс (Нова Зеландія) UD10 (100:90, 99:91, 99:91)

Нагадаємо, пуерторіканець Ксандер Заяс захистив титул WBO у легкій вазі (61,2 кг). 

Бокс Кларесса Шилдс

Кларесса Шилдс

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