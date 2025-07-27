Домінація від Кларесси: легендарна Шилдс 10 раундів забивала суперницю
У ніч на 27 липня головна зірка жіночого боксу Кларесса Шилдс (17-0, 3 КО) зійшлася з новозеландкою Лені Деніелс (11-3-2, 1 КО).
Бій проходив у Детройті. Зустріч завершилася перемогою Кларесси одноголосним рішенням суддів.
Абсолютна чемпіонка суперважкої ваги (76,2+ кг) домінувала весь час. Суперниця з самого початку перебувала в захисті, постійно "вмикаючи велосипед".
Шилдс зрізала кути, стараючись затиснути Деніелс. Та виходила з небезпеки, але й пропускала.
Ще в екваторі бою стало зрозуміло, хто тут переможець. Під кінець Кларесса почала працювати другим номером, що і дозволило двом суддям віддати представниці Нової Зеландії хоча б один раунд.
Бокс
Кларесса Шилдс (США) – Лені Деніелс (Нова Зеландія) UD10 (100:90, 99:91, 99:91)
Нагадаємо, пуерторіканець Ксандер Заяс захистив титул WBO у легкій вазі (61,2 кг).