Верховен перед боєм з Усиком назвав головну відмінність між боксом і кікбоксингом

Ріко Верховен розповів про відмінності боксу та його рідного кікбоксингу, які він виділив для себе при підготовці до поєдинку проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

Нідерландець заявив, що тривалість боїв у цих видах спорту різна. Через це його тренувальний табір кардинально відрізнявся від попередніх.

"Я думаю, що саме під час цього табору ми зрозуміли, що складність і жорсткість боксу полягають у мистецтві тривалості бою та здатності підлаштовуватися під його ритм. Набагато більше, ніж у нас. У нас усе просто – газ у підлогу, і все закінчується за три хвилини або три раунди, максимум – п'ять. А тут ти маєш триматися у цьому потоці 12 раундів, інколи почуваєшся добре, інколи – погано, і ти думаєш, як впоратися з усіма цими емоціями цих 12 раундів? Найпростіше це підсумувати так: кікбоксинг – це жорстко й брутально. Бокс – це майстерність, це радше форма мистецтва. Тож це зовсім інший вид спорту", – сказав Верховен.

Зазначимо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

