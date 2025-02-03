Повторення історії з чемпіонату світу: Роналду вкрав гол в одноклубника

Кріштіану Роналду знову зазнав критики від фанатів через події у нещодавньому матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Раеда (2:1).

Португалець на 35-й хвилині відзначився голом, проте багато хто вважає, що це не так. Забитий м'яч варто записати на Марцело Брозовича.

Хорватський півзахисник робив подачу у штрафний майданчик, на яку відгукнувся Роналду. Проте на повторі видно, що форвард Аль-Насра не доторкнувся до м'яча.

Фанати миттєво поширили цей епізод у соціальних мережах, згадавши "гол" Кріштіану на чемпіонаті світу-2022. Тоді Бруну Фернандеш також робив подачу, а зірковий футболіст начебто зачепив м'яч волоссям. ВАР записав гол на хавбека Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 39-річного португальця 15 голів і 3 результативні передачі у 17 матчах Саудівської ліги.

Контракт Роналду з Аль-Насром спливає вже цього літа.