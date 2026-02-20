На фронті загинув чемпіон України з кікбоксингу

На війні з російськими загарбниками загинув український спортсмен і тренер Дмитро Русецький.

Про втрату повідомила президентка Федерації кікбоксингу України Ольга Павленко.

Військовослужбовець поліг 15 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Писарівка, Сумської області.

"Неймовірно талановитий спортсмен, наставник і тренер, який присвятив своє життя розвитку молоді та вихованню справжніх чемпіонів.

Дмитро був не лише сильним бійцем на рингу, а й мужнім Захисником України. Його сила духу, відданість справі та любов до Батьківщини назавжди залишаться в нашій пам'яті.

Від імені Федерації кікбоксингу України WAKO та особисто як Президент Федерації висловлюю щирі співчуття та слова підтримки батькам нашого Героя, рідним і близьким", — йдеться у повідомленні Павленко.