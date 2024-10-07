Вайт розкритикував суддівство на UFC 307: Це було жахливо

Керівник Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт незадоволений суддівством поєдинків на турнірі UFC 307.

Його слова передає MMA Fighting.

"Я думаю, що суддівство було жахливим. Я себе відчув на боксерських матчах в Ірландії. Це було жахливо. Коли боєць робить усе можливе, щоб не битися, суддя повинен негайно припинити бій. Якщо він робить це три раунди поспіль, просто тримається без тейкдауну, дайте йому пару секунд, подивіться, чи отримає він тейкдаун, і розведіть бійців, це буде здоровим глуздом", – сказав Вайт.

Нагадаємо, головною подією вечора став поєдинок між Алексом Перейрою та Халілом Раунтрі за титул чемпіона у напівважкій вазі. У кривавому поєдинку бразилець зміг захистити своє звання.

У попередньому карді UFC 307 свій бій провів український боєць Ігор "дуелянт" Потеря. Він поступився Сезару Алмейді одноголосним рішенням суддів.