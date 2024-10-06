Потеря поступився Алмейді на UFC 307

Український боєць змішаних єдиноборств в середній вазі Ігор "дуелянт" Потеря (20-7) поступився бразильцю Сезару Алмейді (6-1) на турнірі UFC 307, що проходить у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США.

Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Алмейди: 27-30, 27-30, 27-30.

Алмейда домінував над Потерею протягом усього бою, не збавляючи темп та силу ударів, тоді як українець все більше втомлювався через болючі удари суперника по корпусу.

Втім, Потеря зміг протриматися до фінального гонга попри часті та болючі попадання Алмейди в очі.

There were 4 eye pokes and a low blow in the Ihor Potieria vs Cesar Almeida fight



The referee didn’t take a single point from Cesar Almeida 😬#UFC307 #UFC #MMApic.twitter.com/AzicWRgNmm — Championship Rounds (@ChampRDS) October 6, 2024

У підсумку, сьома поразка для Потері загалом, та друга поспіль після того, як він поступився Мішелу Перейрі у травні. Алмейда зміг реабілітуватися за червневу поразку від росіянина Романа Капілова.

Нагадаємо, головним поєдинком UFC 307 стане бій за титул чемпіона UFC у напівважкій вазі між Алексом Перейрою (11-2) та Халілом Раунтрі (13-5).