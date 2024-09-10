Вайт назвав четвірку найкращих бійців ММА в історії

Керівник Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт назвав чотирьох найкращих бійців ММА в історії.

Його слова з посиланням на ESPN передає Mmafighting.

"Це точно буде Джон Джонс, Ронда Раузі. Жінки не билися б в UFC, якби не вона. Також поставлю туди Жоржа Сен-П'єра, і, безумовно, Конора Макгрегора. Він підняв і змінив гру в глобальному масштабі", — сказав функціонер.

Нагадаємо, раніше Вайт заявив, що ексчемпіон у двох вагових категоріях Конор Макгрегор не вийде в октагон у цьому році.

Нагадаємо, у Конора на 30 червня був запланований бій з 38-річним Майклом Чендлером, однак поєдинок раптово скасували через травму 35-річного ірландця.

Макгрегор провів останній бій у липні 2021 року, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є. Остання зустріч Чендлера також була проти Пор’є, у листопаді 2022 року Дастін переміг Майкла задушливим прийомом.