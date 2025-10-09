В Австралії застрелили ексбійця UFC

В австралійському місті Ріверстоун застрелили колишнього бійця UFC Сумана Мохтаряна.

Про це повідомляє Combatbuzz.

Спортсмена було вбито пострілом у верхню частину тулоба – попри намагання лікарів його реанімувати, Мохтарян помер.

В районі місця вбивства згоріло декілька автівок, а одна з них підходить під опис транспорту вбивць. Поліція продовжує оперативно-пошукові дії.

Зазначається, що у лютому 2024 року в Мохтаряна вже стріляли, але тоді особу відпустили з-під варти під заставу.

За часів кар'єри у змішаних єдиноборствах боєць провів вісім поєдинків та отримав запрошення на The Ultimate Fighter. Попри поразку, спортсмен підписав контракт з UFC та провівши десять боїв зосередився на кар'єрі тренера.

Напередодні повідомлялось про раптову смерть 17-річного сина ексчемпіона світу Артуро Гатті.