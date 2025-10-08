Помер 17-річний син Артуро Гатті
Раптово помер 17-річний син канадського ексчемпіона світу Артура Гатті.
Про це повідомляє IFL TV.
Артур Гатті-молодший помер у Мексиці. Як і батько, він також займався боксом.
Причини смерті не розголошуються.
Гатті-старший помер у 2009 році. Його знайшли у квартирі на березі океану в курортному містечку Порто де Галінас на півночі Бразилії, де він відпочивав з дружиною та дитино. Спочатку поліція вказала, що це було самогубство. Однак додаткове розслідування встановило, що причиною смерті ексчемпіона світу стало вбивство.
На той момент старшому Гатті було 37 років, а його сину – рік.
Нагадаємо, напередодні у віці 46 років помер ексчемпіон світу за версіями IBF, IBO та WBA Ріккі Хаттон.