Помер 17-річний син Артуро Гатті

Олександр Булава — 8 жовтня 2025, 20:16
Раптово помер 17-річний син канадського ексчемпіона світу Артура Гатті.

Про це повідомляє IFL TV.

Артур Гатті-молодший помер у Мексиці. Як і батько, він також займався боксом.

Причини смерті не розголошуються.

Гатті-старший помер у 2009 році. Його знайшли у квартирі на березі океану в курортному містечку Порто де Галінас на півночі Бразилії, де він відпочивав з дружиною та дитино. Спочатку поліція вказала, що це було самогубство. Однак додаткове розслідування встановило, що причиною смерті ексчемпіона світу стало вбивство.

На той момент старшому Гатті було 37 років, а його сину – рік.

Нагадаємо, напередодні у віці 46 років помер ексчемпіон світу за версіями IBF, IBO та WBA Ріккі Хаттон.

