Помер 17-річний син Артуро Гатті

Раптово помер 17-річний син канадського ексчемпіона світу Артура Гатті.

Про це повідомляє IFL TV.

Артур Гатті-молодший помер у Мексиці. Як і батько, він також займався боксом.

Причини смерті не розголошуються.

Some tragic news to bring you…



Arturo Gatti Jr, the son of the legendary Arturo Gatti, has sadly passed away aged just 17.



Our thoughts and condolences are with his family and close friends.



Rest in peace champ 🌹 pic.twitter.com/9SGiAg5HpT — IFL TV (@IFLTV) October 8, 2025

Гатті-старший помер у 2009 році. Його знайшли у квартирі на березі океану в курортному містечку Порто де Галінас на півночі Бразилії, де він відпочивав з дружиною та дитино. Спочатку поліція вказала, що це було самогубство. Однак додаткове розслідування встановило, що причиною смерті ексчемпіона світу стало вбивство.

На той момент старшому Гатті було 37 років, а його сину – рік.

Нагадаємо, напередодні у віці 46 років помер ексчемпіон світу за версіями IBF, IBO та WBA Ріккі Хаттон.