Вдарило струмом: бразильський боєць ММА помер під час встановлення кондиціонера

У Бразилії сталася трагічна подія – загинув 31-річний боєць змішаних єдиноборств Пабло Олівейра Коста. Нещасний випадок стався під час встановлення кондиціонера в місті Сан-Жозе.

За інформацією іноземних ЗМІ, спортсмен щойно завершив монтаж обладнання, коли під час переміщення металевої драбини вона випадково торкнулася високовольтної лінії електропередач. Унаслідок цього Коста отримав потужний удар струмом.

Очевидці повідомляють, що після ураження він намагався підвестися, однак раптово впав і знепритомнів. Коли медики прибули на місце, боєць ще подавав ознаки життя. У нього були зафіксовані серйозні травми, зокрема опіки та пошкодження тканин.

Невдовзі Коста пережив зупинку серця. Парамедики проводили серцево-легеневу реанімацію протягом 40 хвилин, однак врятувати його не вдалося – смерть констатували на місці.

Поза рингом спортсмен працював монтажником кондиціонерів у літній період, а також підробляв різноробочим і охоронцем. У спорті він був відомий виступами на аматорському та напівпрофесійному рівні з муай-тай, ММА та джиу-джитсу.

