Двалішвілі заявив про напад з боку росіянина Нурмагомедова

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі заявив про напад на нього російського бійця Усмана Нурмагомедова разом із його командою.

Боєць опублікував відео з закривавленим обличчям в Інстаграм.

"Який підступний прийом, хлопці. Нас було всього двоє, я та мій друг приїхали сюди, в Абу-Дабі, а Усман Нурмагомедов зі своїми друзями підкралися, як змії, ззаду. Що ви за бійці такі? Який чоловік так робить, брате?

Якщо хочеш поговорити про бій, давай зробимо це по-справжньому. Ви на нас напали, коли нас було всього двоє. І, типу, ви, хлопці, були готові, брате. Що за хрінь?

Ми кровоточимо, ми б'ємося, ми воюємо. А ви, хлопці, просто підступні типи, брате. Ви, хлопці, не справжні чоловіки. Це показує ваш характер, показує, що ви не справжні чоловіки. Що за хрінь, хлопці?", – заявив Двалішвілі.