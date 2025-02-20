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Мбаппе, Рюдігер та інші: брат Хабіба зустрівся із зірковими одноклубниками Луніна

Богдан Войченко — 20 лютого 2025, 11:50
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Мбаппе, Рюдігер та інші: брат Хабіба зустрівся із зірковими одноклубниками Луніна

У середу, 19 лютого, Реал здобув впевнену перемогу над Манчестер Сіті (3:1) у межах першого раунду плейоф Ліги чемпіонів, забезпечивши собі путівку у наступний етап турніру.

Одразу по завершенню гри центрбек "вершкових" Антоніо Рюдігер підійшов до трибуни і почав когось гукати. Як виявилося, німець звертався до російського бійця UFC Умара Нурмагомедова та його друга.

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Рюдігер швидко провів своїх "товаришів" на поле, після чого сфотографувався з братом Хабіба, колишнього чемпіона UFC у легкій вазі, а також зробив йому вельми щедрий подарунок у вигляді зустрічі з іншими зірками Реала.

Нурмагомедов поділився в Інстаграмі фотографіями з головним тренером "вершкових" Карло Анчелотті, легендою клуба Фігу, а також Кіліаном Мбаппе та Лукою Модричем.

Зазначимо, ще у 2022 році хорватський півзахисник висловлювався про війну в Україні, сподіваючись, що вона швидко закінчиться.

"Війна – складна тема. Для всіх. Сподіваюся, війна в Україні скоро закінчиться. Я пережив свою війну також, мені важко зараз бачити всі ці фотографії", – заявив Лука.

Також керівництво Реала свого часу підтримало українців у війні з російськими окупантами.

Найцікавіше, що Умар Нурмагомедов добре товаришує з Антоніо Рюдігером. Минулого року німець потрапив у скандал через звинувачення в підтримці міжнародної терористичної організації ІДІЛ. Чому це цікаво? Бо саме ця організація відкрила вогонь по відвідувачам у московському ТРЦ Krokus City Hall.

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Звісно ж, німецький футболіст спростував згодом усі звинувачення у зв'язках з терористами, але мова йде не про росіян, а про ІДІЛ.

До слова, у заявці на вчорашній матч між Реалом та Сіті був і українець Андрій Лунін. Невідомо, чи був він у роздягальні у момент, коли його зіркові партнери та наставник фотографувалися із російським бійцем.

Що стосується самого Умара Нурмагомедова, він нещодавно програв титульний бій грузинському бійцю Мерабу Двалішвілі, який має активну проукраїнську позицію.

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