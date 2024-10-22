Двалішвілі зробив прогноз на бій Топурія – Голловей

Чемпіон UFC у найлегшому дивізіоні Мераб Двалішвілі (18-4) поділився очікуваннями від бою Ілія Топурія (15-0) та Макса Голловея (26-7).

Його слова цитує Ufcontnt.

"Я люблю Макса Голловея, але Ілія Топурія – мій брат. Він здобуде перемогу над Максом Холлоуеєм, збереже титул і залишиться непереможеним" – сказав Двалішвілі.

Бій Топурія – Голловей відбудеться 26 жовтня в ОАЕ. Поєдинок буде головною подією турніру UFC 308.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 вересня відбувся головний бій турніру UFC 306, у якому Мераб Двалішвілі здолав Шона ОʼМеллі, та став новим чемпіоном UFC у найлегшій вазі.