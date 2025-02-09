Дю Плессі одноголосним рішенням суддів здолав Стрікленда в головному бою UFC 312

В австралійському Сіднеї відбувся турнір UFC 312. У головному поєдинку вечора зійшлися південноафриканець Дрікус дю Плессі (22-2) та американець Шон Стрікленд (29-6).

Представник ПАР здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Дю Плессі перші раунди працював другим номером, але влучав достатньо. У четвертому раунді йому вдалося сильним ударом зламати ніс опоненту.

У вирішальній п'ятихвилинці Шон намагався вирвати перемогу, але шансів було небагато. Дрікус не менш небезпечно контратакував.

UFC 312 – бій за титул чемпіона організації в середній вазі

Дрікус дю Плессі – Шон Стрікленд UD 5 (50:45, 50:45, 49:46)

THE BELT REMAINS IN SOUTH AFRICA 🏆🇿🇦@DricusDuPlessis defeats Sean Strickland at #UFC312 by unanimous decision to become, once again, the middleweight champion of the world! pic.twitter.com/ZdZn75eR7d — UFC (@ufc) February 9, 2025

STILL THE CHAMP 🏆🏆🏆@DricusDuPlessis extends his win streak to NINE with his second successful title defense! #UFC312 pic.twitter.com/fzNPS5eNEv — UFC (@ufc) February 9, 2025

Зазначимо, що між бійцями це був реванш. Перший бій відбувся на початку 2024 року. Дрікус тоді переміг роздільним рішенням суддів і завоював титул чемпіона.

Нагадаємо, що в ніч на 9 лютого відбувся боксерський поєдинок між Дереком Чісорою та Отто Валліном. Ветеран хевівейту в агресивному стилі здобув впевнену перемогу (огляд бою Чісора – Валлін) над опонентом.