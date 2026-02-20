Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

У них краще виходить готувати і прибирати: екс-чемпіон UFC зробив сексистську заяву про жінок у ММА

Богдан Войченко — 20 лютого 2026, 13:28
У них краще виходить готувати і прибирати: екс-чемпіон UFC зробив сексистську заяву про жінок у ММА
Шон Стрікленд
Instagram

Боєць UFC Шон Стрікленд опинився в центрі гучного скандалу після різких висловлювань про жіноче ММА.

Під час спілкування з журналістами Стрікленда запитали про повернення легендарної Ронди Роузі, яка має провести бій із Джина Карано.

У відповідь ексчемпіон видав емоційний спіч:

"Мало кому не по**й на жіноче ММА. Якщо взяти найслабшого та м'якого хлопця, то він зможе від*****ти Аманду Нуньєс.

Ми повинні пам'ятати, в чому жінки процвітають: у народженні дітей, материнстві, приготуванні їжі, прибиранні. Проблема в тому, що ми дали їм надто багато влади, щоб зруйнувати суспільство".

Нагадаємо, в межах UFC 312 Шон втратив титул у середній вазі, програвши одноголосним рішенням Дрікусу Дю Плессі.

Наступний свій бій Стрікленд проведе проти Ентоні Ернандеса в межах UFC Houston. Поєдинок відбудеться 22 лютого.

UFC скандал Шон Стрікленд ММА

UFC

Трамп обиратиме бійців UFC для турніру в Білому домі
Вайт – про підготовку шоу у Білому домі: Кард сформований
Новий рівень треш-ММА: боєць важкої ваги провів поєдинок проти суперника без ніг
Хочу, щоб світ не забував про те, що коїться в Україні: Данило Донченко – про розвиток, зарплату та цілі в UFC
Українська зірка UFC Донченко розповів, коли планує провести наступний поєдинок

Останні новини