У них краще виходить готувати і прибирати: екс-чемпіон UFC зробив сексистську заяву про жінок у ММА

Боєць UFC Шон Стрікленд опинився в центрі гучного скандалу після різких висловлювань про жіноче ММА.

Під час спілкування з журналістами Стрікленда запитали про повернення легендарної Ронди Роузі, яка має провести бій із Джина Карано.

У відповідь ексчемпіон видав емоційний спіч:

"Мало кому не по**й на жіноче ММА. Якщо взяти найслабшого та м'якого хлопця, то він зможе від*****ти Аманду Нуньєс.

Ми повинні пам'ятати, в чому жінки процвітають: у народженні дітей, материнстві, приготуванні їжі, прибиранні. Проблема в тому, що ми дали їм надто багато влади, щоб зруйнувати суспільство".