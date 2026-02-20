У них краще виходить готувати і прибирати: екс-чемпіон UFC зробив сексистську заяву про жінок у ММА
Боєць UFC Шон Стрікленд опинився в центрі гучного скандалу після різких висловлювань про жіноче ММА.
Під час спілкування з журналістами Стрікленда запитали про повернення легендарної Ронди Роузі, яка має провести бій із Джина Карано.
У відповідь ексчемпіон видав емоційний спіч:
"Мало кому не по**й на жіноче ММА. Якщо взяти найслабшого та м'якого хлопця, то він зможе від*****ти Аманду Нуньєс.
Ми повинні пам'ятати, в чому жінки процвітають: у народженні дітей, материнстві, приготуванні їжі, прибиранні. Проблема в тому, що ми дали їм надто багато влади, щоб зруйнувати суспільство".
Нагадаємо, в межах UFC 312 Шон втратив титул у середній вазі, програвши одноголосним рішенням Дрікусу Дю Плессі.
Наступний свій бій Стрікленд проведе проти Ентоні Ернандеса в межах UFC Houston. Поєдинок відбудеться 22 лютого.