Відомий ММА-промоушн з Казахстану відмовився включати гімн Росії на своєму турнірі

На турнірі Nomad Fighting Championship 12, одному з наймасштабніших поп-ММА промоушенів Казахстану, стався незвичайний інцидент.

Під час змагань у місті Алмати, де зійшлися боєць із Дагестану Мухамед Калмиков та представник Казахстану Азамат Бакітов, організатори ухвалили несподіване рішення – відмовилися вмикати гімн Росії.

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Ринг-анонсер урочисто оголосив про те, що зараз має пролунати державний гімн країни-агресора, проте після цього була лише пауза, що тривала декілька секунд.

Другий чоловік, який також запрошував бійців у шестикутник, не розгубився і просто оголосив вихід Азамата Бакітова. Цього разу гімн вже пролунав, але Казахстану.

Нагадаємо, не так давно стався скандал за участю колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова. Російський боєць відмовився пересісти на інше місце, через що його вигнали з літака.