Театр за ним плаче: боєць UFC симулював нокаут після забороненого удару, щоб виграти поєдинок

Ніч на 15 червня в Атланті ознаменувалася гучним інцидентом у межах турніру UFC on ESPN 69, адже поєдинок між Родольфо Беллато та Полом Крейгом завершився щонайменше дивно.

У самому кінці першого раунду Крейг опинився в партері й завдав удару ногою по лежачому супернику, щоправда, як згодом виявилось на повторі, навіть не влучив у голову Беллато.

Тим не менш, бразилець спершу активно апелював до рефері, а потім раптово "втратив свідомість" і почав поводитись так, ніби отримав важкий нокаут.

Цей акт виглядав настільки театрально, що викликав хвилю обурення у фанатів та аналітиків. У підсумку судді визнали поєдинок таким, що не відбувся – "No Contest".

Rodolfo Bellato fake a brutally KO just to try and get a cheap win over Paul Craig.



What a complete embarrassment!!! The UFC needs to cut him immediately pic.twitter.com/wqXx76c9Oo — MMA Joey (@MMAJOEYC) June 15, 2025

This is just the icing on the fucking cake!!! The Paul Craig upkick didn’t even fuck land. Here’s an ultra slow mo replay pic.twitter.com/xAHfmc4TzJ — MMA Joey (@MMAJOEYC) June 15, 2025

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