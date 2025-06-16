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Театр за ним плаче: боєць UFC симулював нокаут після забороненого удару, щоб виграти поєдинок

Богдан Войченко — 16 червня 2025, 10:06
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Театр за ним плаче: боєць UFC симулював нокаут після забороненого удару, щоб виграти поєдинок

Ніч на 15 червня в Атланті ознаменувалася гучним інцидентом у межах турніру UFC on ESPN 69, адже поєдинок між Родольфо Беллато та Полом Крейгом завершився щонайменше дивно.

У самому кінці першого раунду Крейг опинився в партері й завдав удару ногою по лежачому супернику, щоправда, як згодом виявилось на повторі, навіть не влучив у голову Беллато.

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Тим не менш, бразилець спершу активно апелював до рефері, а потім раптово "втратив свідомість" і почав поводитись так, ніби отримав важкий нокаут.

Цей акт виглядав настільки театрально, що викликав хвилю обурення у фанатів та аналітиків. У підсумку судді визнали поєдинок таким, що не відбувся "No Contest".

Раніше повідомлялося, що український чемпіон Олександр Усик звернувся до голови UFC Дани Вайта із проханням підписати Ярослава Амосова.

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