Театр за ним плаче: боєць UFC симулював нокаут після забороненого удару, щоб виграти поєдинок
Ніч на 15 червня в Атланті ознаменувалася гучним інцидентом у межах турніру UFC on ESPN 69, адже поєдинок між Родольфо Беллато та Полом Крейгом завершився щонайменше дивно.
У самому кінці першого раунду Крейг опинився в партері й завдав удару ногою по лежачому супернику, щоправда, як згодом виявилось на повторі, навіть не влучив у голову Беллато.
Тим не менш, бразилець спершу активно апелював до рефері, а потім раптово "втратив свідомість" і почав поводитись так, ніби отримав важкий нокаут.
Цей акт виглядав настільки театрально, що викликав хвилю обурення у фанатів та аналітиків. У підсумку судді визнали поєдинок таким, що не відбувся – "No Contest".
Раніше повідомлялося, що український чемпіон Олександр Усик звернувся до голови UFC Дани Вайта із проханням підписати Ярослава Амосова.