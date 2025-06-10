Працювала в поліції та мріє про UFC: шестиразова чемпіонка світу з України – про цілі в ММА

Шестиразова чемпіонка світу з греплінгу Катерина Шакалова заявила, що мріє підписати контракт з UFC.

Цитує спортсменку NV.ua.

Наразі українка виступає на PFL 2025 World Tournament, де свій наступний бій проведе у півфіналі проти Джени Бішоп. За перемогу на турнірі можна отримати 500 тисяч доларів.

"Мрія? Звичайно, хочеться виграти турнір, за який дають 500 тисяч доларів. Після цього, можливо, підписати контракт з UFC. Це мрія, напевно, кожного бійця ММА. Можливо, ще спуститися у нижчу вагову категорію — я досить невисока, і хотіла б битися у 53 кг. Такі мрії. Але я не ставлю це як щось головне в житті, бо все може змінитися будь-якого дня", – розповіла вона.

Також спортсменка заявила, що після завершення навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ вона працювала в поліції та пояснила досягнення вражаючих результатів у грепплінгу.

"Я працювала у поліції десь рік, але потім звільнилася, бо поєднувати це зі спортом було неможливо. Як вдалось стати шестиразовою чемпіоною світу з греплінгу? Усе поступово. Коли ти все життя цим займаєшся – рано чи пізно станеш чемпіоном. У цьому немає нічого надзвичайного. Це просто праця. У кожного своя робота, і ця – моя", – розповіла Шакалова.

Грепплінг – вид спорту, який є синтезом всіх видів боротьби та інших стилів спортивних єдиноборств, мистецтво яких полягає у тому, щоб здобути перемогу над суперником, застосовуючи кидки, больові та задушливі прийоми