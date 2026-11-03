Зірка UFC оголосила про паузу в кар’єрі заради пластичної операції: хоче збільшити груди

Бразильська бійчиня UFC Луана Сантос розповіла про плани тимчасово призупинити виступи в октагоні. Причиною стане операція зі встановлення грудних імплантів.

Про це дівчина повідомила в інтервʼю AG Fight.

26-річна спортсменка зізналася, що хірургічне втручання відбудеться найближчим часом, однак точну дату вона вирішила не розголошувати.

"Не буду говорити, коли саме, тому що деякі люди транслюють негативну енергію, але я встановлю їх уже скоро. Тож планую повернутися у травні. Це буде Луана версії 2.0. Доведеться на певний час зробити паузу, іншого варіанту немає. Але я провела два бої за чотири місяці, тож, думаю, заслужила на невеликий відпочинок", – сказала Сантос.

Нагадаємо, Луана виступає в найлегшій ваговій категорії UFC (до 61,2 кг) з 2023 року. За цей час бразилійка здобула 12 перемог, шість із яких завершила достроково, та зазнала двох поразок.

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Напередодні вона здобула перемогу над росіянкою Яною Сантос на турнірі UFC Vegas 123.

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