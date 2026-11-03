Зірка UFC оголосила про паузу в кар’єрі заради пластичної операції: хоче збільшити груди
Луана Сантос
Бразильська бійчиня UFC Луана Сантос розповіла про плани тимчасово призупинити виступи в октагоні. Причиною стане операція зі встановлення грудних імплантів.
Про це дівчина повідомила в інтервʼю AG Fight.
26-річна спортсменка зізналася, що хірургічне втручання відбудеться найближчим часом, однак точну дату вона вирішила не розголошувати.
"Не буду говорити, коли саме, тому що деякі люди транслюють негативну енергію, але я встановлю їх уже скоро. Тож планую повернутися у травні. Це буде Луана версії 2.0. Доведеться на певний час зробити паузу, іншого варіанту немає. Але я провела два бої за чотири місяці, тож, думаю, заслужила на невеликий відпочинок", – сказала Сантос.
Нагадаємо, Луана виступає в найлегшій ваговій категорії UFC (до 61,2 кг) з 2023 року. За цей час бразилійка здобула 12 перемог, шість із яких завершила достроково, та зазнала двох поразок.
Напередодні вона здобула перемогу над росіянкою Яною Сантос на турнірі UFC Vegas 123.
Раніше повідомлялося, що легенда гімнастики американка Сімона Байлз зробила кілька пластичних операцій.