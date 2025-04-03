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Ексчемпіон UFC: Я відмовився від соцмереж, куріння трави і мастурбації

Руслан Травкін — 3 квітня 2025, 22:23
Ексчемпіон UFC: Я відмовився від соцмереж, куріння трави і мастурбації
Шон О'Меллі (ліворуч)
Instagram

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі (18-2, 11 КО) заявив, що відчуває себе значно краще, адже цього року відмовився від соцмереж, куріння марихуани та мастурбації.

Слова бійця цитує Mmajunkie.

"У 2025 році я вирішив, що покінчив із соціальними мережами. Я не заходжу в соціальні мережі, і я відчуваю, що це змінило моє життя. Минуло лише три місяці, але я буквально відчуваю, що це змінило моє життя.

Я не мастурбував жодного разу в цьому році. Жодного разу в 2025 році.

Ми багато грали з хлопцями в покер. Я теж не грав. Я кинув грати. Я багато раніше, дві-три години на день.

Я також кинув курити траву. Я просто випадково кинув. Мені просто не сподобалося те, як я почуваюся. Я не переїдаю. Мій сон став кращим. Я не припинив це назавжди, але просто зараз я не відчуваю потреби", – сказав О'Меллі.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 вересня Мераб Двалішвілі здолав Шона ОʼМеллі, та став новим чемпіоном UFC у найлегшій вазі.

UFC Шон О'Меллі

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