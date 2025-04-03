Ексчемпіон UFC: Я відмовився від соцмереж, куріння трави і мастурбації

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі (18-2, 11 КО) заявив, що відчуває себе значно краще, адже цього року відмовився від соцмереж, куріння марихуани та мастурбації.

Слова бійця цитує Mmajunkie.

"У 2025 році я вирішив, що покінчив із соціальними мережами. Я не заходжу в соціальні мережі, і я відчуваю, що це змінило моє життя. Минуло лише три місяці, але я буквально відчуваю, що це змінило моє життя.

Я не мастурбував жодного разу в цьому році. Жодного разу в 2025 році.



Ми багато грали з хлопцями в покер. Я теж не грав. Я кинув грати. Я багато раніше, дві-три години на день.



Я також кинув курити траву. Я просто випадково кинув. Мені просто не сподобалося те, як я почуваюся. Я не переїдаю. Мій сон став кращим. Я не припинив це назавжди, але просто зараз я не відчуваю потреби", – сказав О'Меллі.