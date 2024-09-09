О'Меллі: Двалішвілі зробить помилку, якщо вирішить битися зі мною у стійці

Чемпіон UFC у найлегшій ваговій категорії Шон О'Меллі (18-1, 12 КО) поділився очікуваннями від бою проти Мераба Двалішвілі (17-4, 3 КО).

Його слова цитує сайт UFC.

"Кардіо — це головний козир Двалішвілі. Але він нічого не означає, якщо тебе вирубали у другому раунді.

Він зробить велику помилку, якщо вирішить битися зі мною у стійці. Але спроба мене перекласти теж буде для нього провальною. Мерабу обирати, як він хоче полетіти в нокаут", — заявив О'Меллі.