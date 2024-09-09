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О'Меллі: Двалішвілі зробить помилку, якщо вирішить битися зі мною у стійці

Руслан Травкін — 9 вересня, 18:52
О'Меллі: Двалішвілі зробить помилку, якщо вирішить битися зі мною у стійці
Шон О'Меллі
instagram.com/sugasean/

Чемпіон UFC у найлегшій ваговій категорії Шон О'Меллі (18-1, 12 КО) поділився очікуваннями від бою проти Мераба Двалішвілі (17-4, 3 КО).

Його слова цитує сайт UFC.

"Кардіо — це головний козир Двалішвілі. Але він нічого не означає, якщо тебе вирубали у другому раунді.

Він зробить велику помилку, якщо вирішить битися зі мною у стійці. Але спроба мене перекласти теж буде для нього провальною. Мерабу обирати, як він хоче полетіти в нокаут", — заявив О'Меллі.

Раніше Шон заявляв, що легко нокаутує Мераба, оскільки у того велика голова.

Нагадаємо, титульний поєдинок О'Меллі та Двалішвілі очолить турнір UFC 306, який пройде в ніч проти 15 вересня у Лас-Вегасі (США).

UFC Мераб Двалішвілі Шон О'Меллі

Шон О'Меллі

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