У нього велика голова: О’Меллі пояснив, чому легко нокаутує Двалішвілі

Чемпіон UFC у найлегшій вазі (до 61 кг) американець Шон О'Меллі (18-1) впевнений, що без проблем здолає грузина Мераба Двалішвілі (17-4).

Про це боєць заявив у коментарі для MMA Weekly.

"Не думаю, що Мераб завдасть мені проблем у боротьбі. Чесно. Я справді вірю, що дуже швидко відправлю його до нокауту. Одна помилка — і все. Вмію знаходити підборіддя своїх суперників.

І його щелепу я також знайду. У нього величезна голова, величезний ніс — важко не потрапити. Навіть якщо я спеціально спробую промазати, то все одно влучу. Така у нього велика голова", — сказав Шон.