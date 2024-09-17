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Чемпіон ММА

О'Меллі збирається взяти паузу після поразки від Двалішвілі

Руслан Травкін — 17 вересня, 17:23
О'Меллі збирається взяти паузу після поразки від Двалішвілі
Шон О'Меллі та Джейк Пол
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Американський боєць UFC Шон О'Меллі (18-2) після поразки від Мераба Двалішвілі (18-4) збирається тривалий термін не виходити в октагон.

Про це він заявив на власному ютуб-каналі.

"Я, напевно, не битимуся 9-10 місяців. Можливо, навіть рік. Мені потрібен час", – зізнався О'Меллі.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 вересня відбувся головний бій турніру UFC 306, у якому Мераб Двалішвілі здолав Шона ОʼМеллі, та став новим чемпіоном UFC у найлегшій вазі.

ОʼМеллі встиг провести до цього лише один захист титулу в поєдинку проти Марлона Вєри, якого здолав одноголосним рішенням судей.

UFC Мераб Двалішвілі Шон О'Меллі

Шон О'Меллі

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