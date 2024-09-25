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Ставлю 1 млн доларів, що виграю: О'Меллі викликав Хейні на бій

Руслан Травкін — 25 вересня, 12:54
Ставлю 1 млн доларів, що виграю: О'Меллі викликав Хейні на бій
Шон О'Меллі
Instagram

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі (18-2, 11 КО) викликав на бій боксера Девіна Хейні (31-0, 15 КО).

Про це О'Меллі заявив на власному ютуб-каналі.

"Боксери – це чортові сикуни, хлопців. Девін Хейні – нехороша людина. Якщо він хоче нести всяке лайно і не проти побитися, то я ставлю мільйон доларів, що виграю в нього.

Жодних часових рамок і ми можемо битися. Правила ММА, звичайний бій. Або ми можемо битися без правил" – сказав О'Меллі.

Девін Хейні спочатку у соцмережах відповів згодою на бій за правилами боксу, але потім видалив свою відповідь.

Нагадаємо, в останньому бою Шон О'Меллі зазнав поразки від Мераба Двалішвілі.

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