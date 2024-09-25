Ставлю 1 млн доларів, що виграю: О'Меллі викликав Хейні на бій
Шон О'Меллі
Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі (18-2, 11 КО) викликав на бій боксера Девіна Хейні (31-0, 15 КО).
Про це О'Меллі заявив на власному ютуб-каналі.
"Боксери – це чортові сикуни, хлопців. Девін Хейні – нехороша людина. Якщо він хоче нести всяке лайно і не проти побитися, то я ставлю мільйон доларів, що виграю в нього.
Жодних часових рамок і ми можемо битися. Правила ММА, звичайний бій. Або ми можемо битися без правил" – сказав О'Меллі.
Девін Хейні спочатку у соцмережах відповів згодою на бій за правилами боксу, але потім видалив свою відповідь.
Нагадаємо, в останньому бою Шон О'Меллі зазнав поразки від Мераба Двалішвілі.