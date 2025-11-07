Збірна України здобула 9 медалей на ЧС-2026 з джиу-джитсу
Збірна України виграла 9 медалей на чемпіонат світу з джиу-джитсу, що завершився у місті Бангкок, Таїланд.
Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.
В активі наших спортсменів 4 золотих, 4 срібних та 1 бронзова нагороди.
Так, чемпіонами стали: Богдан Мочульський (файтинг, до 62 кг), Дар'я Гончаренко (фул HIF, до 52 кг), Дар'я Гончаренко (фул контакт, до 52 кг), Олександра Яковенко (не-ваза но гі, до 52 кг).
Віцечемпіреами стали: Дар'я Гончаренко (файтинг, до 52 кг), Олександра Яковенко (не-ваза гі, до 52 кг), Діана Скрипнюк (фул контакт, +70 кг), Артем Дворжанський (не-ваза но гі, до 77 кг).
Бронза в ативі Владислава Чепеля (не-ваза но гі, до 85 кг).
Нагадаємо, у серпні національна збірна України з джиу-джитсу посіла перше загальнокомандне місце на Кубку світу.