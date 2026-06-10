Збірна України з джиу-джитсу здобула чотири медалі на Кубку Європи

Збірна України з джиу-джитсу виборола чотири медалі на Кубку Європи у бельгійському Пепінстері.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

Золотим медалістом змагань став Богдан Мочульський. Ангеліна Гребенко здобула "срібло", а Дарʼя Гончаренко та Іван Кучерявий вибороли бронзові нагороди.

Окрім призерів, чотири поєдинки на змаганнях провів Максим Смірнов, який посів пʼяте місце.

Нагадаємо, що збірна України виграла 9 медалей на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, що завершився у місті Бангкок, Таїланд.