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Збірна України з джиу-джитсу здобула чотири медалі на Кубку Європи

Володимир Слюсарь — 10 червня 2026, 18:57
Збірна України з джиу-джитсу здобула чотири медалі на Кубку Європи
Збірна України з джиу-джитсу
Спортивний комітет України

Збірна України з джиу-джитсу виборола чотири медалі на Кубку Європи у бельгійському Пепінстері.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

Золотим медалістом змагань став Богдан Мочульський. Ангеліна Гребенко здобула "срібло", а Дарʼя Гончаренко та Іван Кучерявий вибороли бронзові нагороди.

Окрім призерів, чотири поєдинки на змаганнях провів Максим Смірнов, який посів пʼяте місце.

Нагадаємо, що збірна України виграла 9 медалей на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, що завершився у місті Бангкок, Таїланд.

джиу-джитсу

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