Накинувся на суперника з кулаками: російський боєць UFC влаштував масову бійку на турнірі з боротьби

Російський боєць UFC вірменського походження Арман Царукян опинився в центрі гучного скандалу після турніру з боротьби у США.

Спортсмен здобув непросту перемогу над американцем Джорджіо Пуллас з рахунком 5:3, однак одразу після фінального свистка події вийшли з-під контролю.

Царукян раптово накинувся на суперника з кулаками, чим спровокував хаос на килимі. У сутичку втягнулися інші присутні – загалом у бійці брали участь понад десять осіб.

Ситуація швидко переросла в масову штовханину, яку змушені були зупиняти організатори турніру та охорона. Лише після втручання сторонніх людей конфлікт вдалося припинити.

