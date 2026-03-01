Накинувся на суперника з кулаками: російський боєць UFC влаштував масову бійку на турнірі з боротьби
Скріншот
Російський боєць UFC вірменського походження Арман Царукян опинився в центрі гучного скандалу після турніру з боротьби у США.
Спортсмен здобув непросту перемогу над американцем Джорджіо Пуллас з рахунком 5:3, однак одразу після фінального свистка події вийшли з-під контролю.
Царукян раптово накинувся на суперника з кулаками, чим спровокував хаос на килимі. У сутичку втягнулися інші присутні – загалом у бійці брали участь понад десять осіб.
Ситуація швидко переросла в масову штовханину, яку змушені були зупиняти організатори турніру та охорона. Лише після втручання сторонніх людей конфлікт вдалося припинити.
Раніше повідомлялося, що чемпіон UFC та друг Кадирова у нетверезому стані накинувся на ветерана армії США.