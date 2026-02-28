Чемпіон UFC і друг Кадирова у нетверезому стані напав на ветерана армії США

Чемпіон UFC у середній вазі Хамзат Чимаєв опинився в центрі гучного скандалу після заяв 46-річного ветерана ВПС США Річа Паттерсона.

За словами американця, інцидент стався вночі в міжнародному аеропорту в Дубаї.

Паттерсон стверджує, що попросив спортсмена про фото, після чого той нібито вдарив його ногою в груди. Ветеран заявив, що подія зафіксована камерами спостереження, і наголосив, що "ніхто не заслуговує на таке ставлення", незалежно від обставин.

"Приблизно між годиною та двома ночі Чимаєв напав на мене раніше цього місяця у Міжнародному аеропорту Дубая. Все це є на камерах відеоспостереження. Неважливо, наскільки рано вранці, неважливо, наскільки "професійний" боєць UFC п'яний або страждає на похмілля, ніхто не заслуговує на це. Цей хлопець намагався вирубити мене", – йдеться у дописі.

У коментарях до свого допису чоловік також написав, що Чимаєва нібито було заарештовано і він перебуває у в'язниці. Втім, згодом Паттерсон видалив публікацію без пояснення причин. Попри це, історію підхопили провідні американські медіа, що лише посилило резонанс.

Офіційних заяв від самого Чимаєва або його команди наразі немає. Також відсутнє підтвердження інформації про можливе затримання бійця з боку правоохоронних органів.

Нагадаємо, у 2022 році у Чимаєва, який має шведське громадянство, вилучили паспорт в Росії, після чого він тривалий термін не відвідував країну.

Згодом Хамзат прибув до Чечні, де побратався із місцевим лідером Рамзаном Кадировим, який зробив бійцю кілька коштовних подарунків та зробив своїм "другом".

Пізніше за це його публічно розкритикував колишній чемпіон UFC Шон Стрінкленд.