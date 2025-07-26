Зрадник України Крилов програв нокаутом у першому раунді на турнірі UFC

Узбецький боєць Богдан Гуськов (18-3) знищив колишнього українця Микиту Крилова, який змінив своє громадянство на російське, на турнірі UFC on ABC, що відбувається в Абу-Дабі, ОАЕ.

У першому раунді бою у напівважкій ваговій категорії (до 93 кг) Гуськов нокаутував суперника, здобувши четверту перемогу поспіль.

Під час однієї з атак Крилова узбецький боєць влучив потужним правим боковим у голову росіянина і той уже не піднявся.

Для Крилова це вже друга поразка поспіль. На наступний день після ганебної зміни громадянства він зазнав такої ж ганебної поразки від ветерана UFC Домініка Реєса, відправившись у нокаут вже у першому раунді.

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Напередодні на цьому ж турнірі росіянин Саїд Нурмагомедов поступився американському бійцю Брайсу Мітчеллу.